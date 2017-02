Folkert Bijker neemt na 42 jaar afscheid van het onderwijs

BOELENSLAAN - Folkert Bijker werd op zijn laatste schooldag, net voor de kerstvakantie, door een aantal leerlingen thuis opgehaald in een oude Citroën. Op school werd hij feestelijk onthaald. Het afscheidsfeest was op 26 januari.

De dag start met een fotopuzzeltocht door Boelenslaan. (Ingezonden foto)

Over de rode loper, onder een ereboog langs mocht hij de school betreden. Vervolgens gingen alle kinderen in een lawaaioptocht door Boelenslaan waarbij voor Folkert een fotopuzzeltocht was georganiseerd. Daarna volgden er spelletjes en gingen alle kinderen naar de ijsbaan in Leeuwarden. ’s Middags was er een gezellige receptie waar veel collega’s, oud-leerlingen en ouders aanwezig waren.

Folkert Bijker is zijn loopbaan begonnen aan de openbare school aan de Boelenswei in Boelenslaan. In 1989 werd er een nieuwe school gebouwd met de naam Jan van Zuilen. Op deze plek is nu GWS de Wâldiik gehuisvest. Een groeiende samenwerkingsschool in een mooie groene omgeving.

Bijker heeft zich altijd ingezet voor de ontwikkeling en zorg voor de leerlingen, en gewerkt als intern begeleider. Hierbij heeft hij ook actief deelgenomen aan het IB-netwerk van ROOBOL. Daarnaast heeft hij het Samen Beter Lezen project opgezet, tijdens het OKP-traject - het Onderwijs Kansen Plan. Dit project heeft in Boelenslaan een vervolg gekregen en nog steeds lezen ouders met de kinderen. Bijker had hier veel kennis over en bracht dit vol enthousiasme over op collega’s.

Bijker heeft in meerdere klassen lesgegeven, maar de bovenbouw had wel zijn voorkeur. Hij vond het erg leuk om met deze kinderen te discussiëren en filosoferen. Folkert was een groot voorstander van educatieve schoolreisjes. Geen pretparken maar bijvoorbeeld in de trein naar Utrecht en Amsterdam of een reisje naar het eiland. Op de Jan van Zuilen en later op GWS de Wâldiik is Folkert altijd een stabiele factor geweest.

Dat meester Folkert Boelenslaan niet kan missen is wel duidelijk, na 42 jaar heeft hij zijn woonplaats Drachten verruild voor een huis in Boelenslaan.