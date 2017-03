Met Piter Wilkens, Griet Wiersma en Minze Dijksma

‘Fljimsk’: nieuwe Friese Theatershow

HURDEGARYP – ‘Fljimsk’ is de Friese fantasienaam voor een gloednieuwe, Friestalige theatershow van een nieuw trio: Piter Wilkens, Griet Wiersma en Minze Dijksma. Ze treden zaterdag 8 april op in It Maskelyn in Hurdegaryp, vanaf 20.00 uur.

Enkele eigenschappen van deze show: gezellig meezingen, luisterliedjes, magie en mysterie. En hilarische typetjes, gebracht in een jasje van ontspannen humor. Echt een avond heerlijk uit de sleur, aldus het trio. Dat ontstond nadat Griet Wiersma en Minze Dijksma jarenlang met Teake van der Meer door het land (en daarbuiten) toerden.

Verder zonder Teake

Nadat Teake van der Meer in 2015 had aangegeven te willen stoppen met het theaterwerk, brak de tijd aan voor Griet en Minze voor een nieuwe combinatie, een nieuwe uitdaging. Het bleek dat de Friese singer-songwriter Piter Wilkens óók wel zin had in iets nieuws. Ze werden het snel eens. Enthousiast werkten ze met z’n drieën aan een frisse, nieuwe theatervoorstelling. Deze is van start gegaan in de Friese theaters en kreeg mooie recensies.



Fljimsk

Griet en Piter schrijven en zingen al jaren met veel succes hun eigen liedjes. Griet heeft naast haar zingen ook in de theatershows laten zien, uitstekend komische typetjes te kunnen spelen. In de volksmond wordt zij wel de Friese Tineke Schouten genoemd. Ook in deze nieuwe show transformeert Griet zich in komische typetjes.

Minze heeft een eigen stijl ontwikkeld als goochelaar; humor speelt hierbij een grote rol. Piter is bekend als ‘De Fryske Troubadour’, maar heeft daarnaast ook ervaring opgedaan in diverse theaterproducties. Hij weet zich naadloos aan te passen bij de typetjes van Griet en de goochelacts van Minze. Samen brengen ze een afwisselend en muzikaal programma.

Kaarten à € 15,- zijn te bestellen bij Maskelyn-beheerder Thomas van Wieren, tel. 0511-472126 of via e-mail: info@itmaskelyn.nl.