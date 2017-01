Expositie papiersneden in Schierstins

FEANWALDEN - Ina Fekken uit Warfhuizen exposeert vanaf zondag 15 januari ‘De Kwetsbare Wereld’ in de Schierstins te Feanwâlden. De Groningse toont er nieuwe papiersneden, aangevuld met eerder werk, zoals de grote en kleine diorama's, pop-ups en papiervormen direct aan de wand.

Metamorfose, van Ina Fekken. (Ingezonden foto)

In haar beste werk staat het wat dreigende onderwerp in contrast met de lieflijkheid van de techniek en het kwetsbare materiaal. Het bedrieglijke decoratieve van haar werk zet zij ook in bij de papierinstallaties die zij in kerken heeft gemaakt, zoals een grote papiersnede rondom een herenbank in Schildwolde die boortorens uitbeeldden. Deze boortorens verwezen naar de gaswinning en aardschokken in dat gebied.

Ina Fekken is in 1992 als autonoom beeldend kunstenaar afgestudeerd aan de Academie Minerva te Groningen. Vooraf aan deze studie heeft zij op de Hogere Landbouwschool de richting milieukunde afgerond. Dit is bepalend geweest voor de thema’s in haar werk. De onontkoombare invloed die de mens heeft op de natuur/omgeving is haar centrale motief.

Fekken’s kunstenaarschap heeft zich op bijzondere wijze ontwikkeld. Ze is afgestudeerd met als specialisatie fotografie. Na de kunstacademie, op reis in India, maakten de bizarre combinaties van allerlei kleuren, motieven en ritmes grote indruk op de Groningse: "Alles kon! Het bleek een katalysator voor een periode met kleur- en patroonrijk werk. Al schilderend ging ik ordenen met kleur en sjablonen, die ik uit papier sneed. Een nieuwe stap was het opnemen van de papieren restvormen in de schilderijen. Daarna kregen papieren vormen op zichzelf een plaats in mijn werk.”

De kunstenaar uit Warfhuizen merkte dat papier haar een wereld aan mogelijkheden bood. Ze kreeg het idee om de papiersneden rechtstreeks aan de wand te plaatsen en tegelijkertijd diorama’s te ontwikkelen. De laatste tijd beseft ze dat haar werk steeds meer een activistische richting inslaat.

Uiteindelijk heeft ze het schilderen helemaal losgelaten, omdat er voor haar zoveel meer te ontdekken valt met papierwerk. Er zit zo’n 15 jaar tussen het schilderen met sjablonen tot de ontwikkeling van het huidige papierwerk.

De expositie in De Schierstins duurt tot en met zondag 12 maart. Het cultureel historisch centrum in Feanwâlden is dinsdags tot en met zondags open van 13.30 tot 17.00 uur, met uitzondering van zaalverhuur en concerten. Behalve de wisselexpositie van Ina Fekken zijn ook de permanente exposities van ‘Het Laatste Torenkasteel’ en de auteur Theun de Vries te bezichtigen. Zie ook www.inafekken.nl en www.schierstins.nl.