Expositie in gemeentehuis

BUITENPOST - In het gemeentehuis van Achtkarspelen in Buitenpost wordt een expositie gehouden met als titel 'Spoaren fan in kust'. Er zijn schilderijen te zien van Bernardien Roze en gedichten van Marije Roorda.

De expositie vindt plaats van 5 januari tot 30 maart 2017. "Elkenien is wolkom op de iepening tongersdei 5 jannewaris om 16.00 oere yn Bûtenpost."

Bernardien Roze (1959) schildert met olieverf en ze laat zich leiden door eht landschap en de wisseling van de seizoenen. Ze werkt graag met tweeluiken of series.



Marije Roorda (1948) schrijft gedichten en korte verhalen. Haar werk verscheen in het tijdschrift Ensafh. en in verzamelbundels. Ze won twee keer de Rely Jorritsmapriis met een gedicht, in 2000 en 2014.

www.bernardienroze.nl, www.keunstkrite.nl