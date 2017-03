Ervaar de unieke waarden van Werelderfgoed Waddenzee

Eropuit met de Waddenvereniging

Ontdek de waddenzee met de nieuwe excursies van de waddenvereniging. Foto: Henk Postma

Het excursieprogramma van de Waddenvereniging is bekend. Naast klassiekers, zoals de vallende sterrentochten en de nachttocht naar Ameland zijn er ook een veel nieuwe excursies bijgekomen. Zo organiseert de Waddenvereniging bijvoorbeeld ook een fotoworkshop op het wad en een wadloopexcursie naar Eilanderbult.

In 2013 is de Waddenvereniging begonnen met het organiseren van de Werelderfgoedweken. Deze excursies worden samen met de lokale ondernemers georganiseerd. Hiermee geeft de Waddenvereniging een positieve impuls aan de natuurbeleving en de lokale economie.

De Waddenzee is het enige natuurgebied in Nederland met werelderfgoedstatus. Wat het gebied zo bijzonder maakt is dat het twee keer per dag helemaal droogvalt. Het water van de Waddenzee is relatief warm en ondiep. Dankzij deze eigenschappen zit de wadbodem vol met leven.

Vanwege dit rijke bodemleven, is het wad een soort restaurant voor vele diersoorten. Zodra de wadplaten droogvallen, grijpen voornamelijk vogels hun kans om een lekker maaltje te nuttigen. Per jaar trekken zo’n tien tot twaalf miljoen vogels naar de eilanden, onder andere om te overwinteren of om aan te sterken na een lange trektocht.

Zelf de unieke waarden van Werelderfgoed Waddenzee ontdekken? Alle informatie over de excursies staat online: waddenvereniging.nl/agenda en werelderfgoedweken.nl.