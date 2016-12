Elise, Annet en Aryanne grote winnaars van FeRstival 2016

HEERENVEEN - De Friese voordrachtwedstrijd voor middelbare scholieren 'FeRstival' vond plaats in Heerenveen. Het publiek in het Posthuis Theater zag vele jeugdige voordragers met een prijs vertrekken. In de finale stonden in totaal 31 deelnemers van 14 verschillende scholen.

Categorie starters

1. Elise Westerhof (Liudger Burgum) uit Eastermar met het gedicht 'De bêste broer fan 'e wrâld' fan Berber Spliethof.



2. Klaske Smid (Bogerman Koudum) uit Himmelum met het gedicht 'Striptease' fan Froukje Annema.



3. Marije Mous (Bogerman Koudum) uit Bakhuzen met het gedicht 'Model' van Berber Spliethof.



Categorie 'Trochsetters'

1. Annet Bouma (Lauwers College Buitenpost) uit Surhuzum met het gedicht 'De acht hynders fan It Amelân' van Tsjits Peanstra.



2. Klaske Stilma (Bornego College Heerenveen) uit St. Jansgea met het gedicht 'De soldaten' van Jurjen van der Meer.

3. Ruerd Andringa (RSG Magister Alvinus Sneek) uit Reahûs met het gedicht 'Neven' van Tsjits Peanstra.



Kategory Toppers

1. Aryanne Abma (RSG Magister Alvinus Sneek) uit Warkum met het gedicht 'Ik ha dyn namme yn 'e wolken skreaun' van Jan Kooistra.

2. Jildou Smilda (Liudger Raai, Drachten) uit Drachten met het gedicht 'Dit lân' van Baukje Wytsma.



"Doel fan FeRstival is om de jongerein yn kontakt komme te litten mei Fryske poëzy", aldus de organisatie. "By FeRstival giet it derom dat de dielnimmers in gedicht sa moai mooglik foardage. De dielnimmers wurde yndield yn trije kategoryen: Starters (klasse 1), Trochsetters (klasse 2 en 3) en Toppers (klasse 4 en MBU/HBU). In saakkundige sjuery rikt yn alle trije kategoryen de prizen út."