Dubbele toneeluitvoering Pro Rege in De Lantearne Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN – Op zaterdag 11 maart komt de toneelvereniging Pro Rege uit Holwerd met de klucht ‘Ik wol gjin oare mem’ naar Zalencentrum De Lantearne, Jan Binneslaan 49 te Surhuisterveen.

Het wordt een dubbele uitvoering. ’s Middags (aanvang 14.00 uur) wordt de eerste voorstelling gegeven, een initiatief van de gezamenlijke ouderenbonden. “Het is niet zo dat men per se lid moet zijn van een ouderenbond”, benadrukt André Postma van De Lantearne. “Iedereen is welkom.”

De tweede voorstelling vindt ’s avonds plaats (aanvang 20.00 uur). Kaarten zijn verkrijgbaar bij Schippers Tabak en Lectuur, Torenplein 3 te Surhuisterveen. De kosten voor de middagvoorstelling zijn € 8,50 (incl. twee maal koffie/thee met koek). Voor de avondvoorstelling betaalt men eveneens € 8,50 (incl. 1 consumptie).

De uitstekend aangeschreven toneelvereniging uit Holwerd kwam al vaker naar De Lantearne en oogstte dan veel succes. Pro Rege is ontstaan in 1933. De klucht ‘Ik wol gjin oare mem’ ging op 6 januari van dit jaar voor een bomvolle zaal in Holwerd in première. Het is geschreven door Astrid Baijs en Jan Tol en in het Fries overgezet door Gurbe Dijkstra. De introductie is in ieder geval erg uitnodigend (zie www.delantearne.nl).