Digitaal spreekuur, Belastingspreekuur en cursus Digisterker in de Bibliotheek

BUITENPOST - Wie een vraagt heeft over internet, tablet of telefoon, of hulp nodig heeft bij het aanvragen van kwijtscheldingen of het doen van een belastingaangifte kan dit voorjaar terecht in de Bibliotheek. In alle vestigingen van Bibliotheken Noord Fryslân zijn digitale spreekuren. Daarnaast start in onder andere Buitenpost en Dokkum de vierdelige cursus Digisterker. En in Kollum en Buitenpost is er ook een Belastingspreekuur.

Voor 1 april moet het weer ingevuld zijn: de belastingaangifte. En hoewel de Belastingdienst het probeert zo makkelijk mogelijk te maken, is het niet voor iedereen even eenvoudig om de belastingzaken online te regelen. Wie vragen heeft over toeslagen, kwijtschelding of andere zaken, kan daarmee terecht bij het Belastingspreekuur op maandag 13 februari (14.00-16.00) in Bibliotheek Kollum en dinsdag 14 februari (14.00-16.00) in Bibliotheek Buitenpost. Na aanmelding heeft men recht op 15 minuten gratis professioneel advies.

Cursus over digitale dienstverlening van de overheid

De bibliotheek organiseert ook hulp bij andere overheidszaken, zoals het aanvragen van huurtoeslag, het indienen van een bezwaar of het doorgeven van een verhuizing. Tijdens de vierdelige cursus Digisterker worden zulke onderwerpen behandeld. De cursus over de digitale dienstverlening van de overheid start op 28 februari in Buitenpost en op 2 februari in Dokkum.

Digitaal spreekuur in alle bibliotheken

Het digitale aanbod van de bibliotheek is compleet met het digitaal spreekuur. Wie vragen heeft over telefoon, tablet of internet, het installeren van apps of het downloaden van e-books is welkom tijdens het gratis digitaal spreekuur. De medewerkers nemen de tijd om alle vragen te beantwoorden. Het digitaal spreekuur is in alle vestigingen van Bibliotheken Noord Fryslân. Bijvoorbeeld in De Westereen op 1 februari, in Buitenpost op 3 februari, in Surhuisterveen op 17 februari en in Kollum op 21 februari.

Vragen of aanmelden voor deze activiteiten? Kom dan naar de bibliotheek, bel 088 – 16 56 123 of kijk op ontdekdebieb.nl.