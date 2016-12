'Deryn' ook eind december

KOOTSTERTILLE – De nijjiersrevu van Kootstertille is niet alleen begin januari, maar ook al op donderdag 29 december (première) en vrijdag 30 december te zien. Dit stond abusievelijk vorige week niet vermeld in Actief (editie Zuid).





Er zijn ook voorstellingen op vrijdag 6 , zaterdag 7, vrijdag 13 en zaterdag 14 januari. De zaterdagse voorstellingen zijn al uitverkocht. Alle voorstellingen beginnen om 20.00 uur, in het MFC Tillehûs, Swanneblomstrjitte 9.

Kaarten zijn te bestellen via http://mgtickets.nl of aan de deur, als ze niet uitverkocht zijn.