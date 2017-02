De Marko's zoeken Color Guards

Color Guard Burgum heeft twee enthousiaste groepen Color Guards. Er is een groep vanaf 5 jaar die meedoen aan de Kids Class en een groep vanaf 11 jaar die in januari promoveerden en nu meedoen in de RA-Klasse. "Ben je gek op bewegen, dansen en muziek? Dan is Color Guard iets voor jou! Geef je op voor drie gratis proeflessen. Iedere donderdag oefenen deze groepen in Sporthal it Heech in Noardburgum. Onder de meiden en jongens die zich opgeven voor de proeflessen verloten we een aantal leuke prijzen! Opgave en info: drumbandmarkos@hotmail.com. De drie proeflessen zijn vrijblijvend en gratis. Wordt je lid dan kost dit 5,50 per maand."