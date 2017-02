Dans bij discoshow Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN – Helemaal terug naar de jaren zestig of lekker blijven in popmuziek uit de jaren tachtig en negentig, het kan allemaal tijdens de derde editie van Back to the Music in zalencentrum De Lantearne in Surhuisterveen op zaterdag 4 maart.

Dan kunnen de dansschoenen aangetrokken worden en is het weer genieten geblazen van een zo breed mogelijk muziekpakket. Al jarenlang trekt het muziekfestijn Back to the 60's veel muziekliefhebbers naar het Feanster zalencentrum. Om de knipoog naar de jaren 70, 80 en 90 iets meer te benadrukken heeft de organisatie er drie jaar geleden voor gekozen om naast het sixtiesfestijn ook eenmaal per jaar Back to the Music te gaan; geheel onbeperkt terug in de tijd!

“Het wordt een non-stop discoshow”, vertelt voorzitter Joop Numan die zelf ook alweer enkele jaren achter de draaitafels staat en dus zijn publiek wel redelijk kent. “Een gezellig avondje uit met lekker dansen, daar zijn veel mensen wel voor te porren. Het is altijd bijzonder gezellig met herkenbare muziek, pure nostalgie.” Kaarten voor Back to the Music zijn vanaf donderdag 9 februari verkrijgbaar bij Intertoys Numan in Surhuisterveen.