Da Mouth Of Madness wint Friese Popprijs 2016

LEEUWARDEN - Traditiegetrouw sluit Friesland Pop het Friese popjaar af met de Friese Popawards, dat dit jaar is verhuisd naar Freeze Festival. De beste Friese muzikanten en initiatieven maakten kans op de Friese Popprijs, of op een van de andere awards: De Talent Award voor beste ‘nieuwkomer’ in de Friese popscene, de Omrop Fryslan Klipkar Clip Award, de Bernlef Priis voor beste Friestalig initiatief of act en natuurlijk de felbegeerde publieksprijs.

De Friese Popprijs 2016 is gewonnen door Da Mouth Of Madness. Sietse van Daalen is al vanaf 1995 erg actief in de Hardcore scene. Da Mouth heeft voor meer dan een miljoen mensen op het podium gestaan in 2016 op bijna alle grote festivals waaronder Q-Base, Tomorrowland en Defqon1. Da Mouth Of Madness werkt zonder 180 graden bookings agency. Daarnaast heeft hij succesvol Gabber FM overgenomen.



In Neushoorn werden tijdens de Friese Popawards nog vier prijzen uitgereikt. Hiphop/R&B artieste Chai Blaq pakte de Friesland Pop Talent Award, Wiebe Kaspers ging met het beeldje voor de beste video naar huis; hij won met zijn band de Omrop Fryslan Klipkar Klip Award met de 360 graden clip Help, help, help. De Bernlef Priis, een initiatief van de Provinsje Fryslân, is dit jaar toegekend aan Liet. In de maand voor de awardshow kon het publiek haar stem uitbrengen voor de Publieksprijs. Met 23% van de stemmen koos een ruime meerderheid voor MadNes Festival. Zij lieten hiermee maar liefst negen genomineerden achter zich.



Optredens waren er uiteraard ook. Tolls, O Kutjes en Mundo Park betraden het podium voor een kort maar denderend optreden en lieten hiermee nogmaals zien dat de Friese Popcultuur weer een fijn jaar heeft gehad.



Stichting Friesland Pop reikt al jaren de Friese Popprijs uit. De prijs dient ter beloning van een bijzondere verdienste voor de Friese popcultuur en wordt jaarlijks toegekend. De uitreiking van de Popawards gaat steevast gepaard met een awardshow, gevuld met een gevarieerd muziekprogramma dat een dwarsdoorsnede van de actuele stand van de Friese popcultuur weergeeft.



Friesland Pop is er om de Friese popcultuur te ondersteunen, om de infrastructuur door te ontwikkelen en om lokale talenten een podium te bieden. De Friese Popawards dienen in deze ter aanmoediging, maar ook om de successen van deze jonge talentvolle makers, muzikanten en creatievelingen te vieren.



De Friese Popawards 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door Sena.