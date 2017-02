Cursussen fotografie op diverse locaties

De mooiste foto’s maak je alleen, als je je camera handmatig weet in te stellen. Hoe dit moet, leer je tijdens de cursussen fotografie die binnenkort weer van start gaan. Ook worden cursussen fotobewerking gegeven.

Betere belichting en kleuren dankzij cursus. Foto: Win Bootsma, cursiste Landschapsfotografie. (Ingezonden foto)

Velen fotograferen met hun camera op de automaat. Deze laat echter maar een fractie zien van wat mogelijk is. Allerlei handmatige instellingen van het toestel leiden tot fraaiere en krachtiger resultaten. Bij de basiscursus leer je je camera begrijpen en beheersen.

Een cursus omvat zeven lessen van elk drie uren, die eenmaal in de twee weken op avond worden gegeven. Na de basiscursus is specialisatie mogelijk in richtingen als Portret & Model, Landschap & Natuur, Macro, baby- en bruidsfotografie, enz.

De docenten zijn Roland Bouma en Greetje Keuning van FRB Fotografie. Al ruim vijftien jaar geven ze cursussen in heel Noord-Nederland. Bij voldoende deelname starten cursussen in o.a. Burgum, Drachten, Dokkum, Surhuisterveen en Buitenpost. De cursussen beginnen tussen 27 februari en 9 maart. Voor meer informatie: tel. 0516-461938 en www.FRBfotografie.nl.