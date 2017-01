Cursus theologische vorming Buitenpost

BUITENPOST - De cursus Theologische Vorming in Buitenpost van de Protestantse Kerk (PKN) gaat met een nieuw blok beginnen op 17 januari.

De organisatie biedt religieus geïnteresseerden een verantwoorde wijze om zich te oriënteren, verbreden, verdiepen verkenning en leren zelfstandig na te denken over vraagstukken van geloof en zingeving. De cursist worden instrumenten aangereikt om zich weerbaar, mondig en verantwoord eigen gedachten te kunnen vormen en te verwoorden. Dit kan en zal als een rijke geloofsbeleving ervaren worden.

De cursus wordt ook dit jaar gegeven in een blok van tien middagen, waarop per middag twee docenten ieder een lesuur van 75 minuten voor hun rekening nemen. Het blok wordt gegeven op de dinsdagmiddagen op de volgende data: 17, 24, 31 januari en 7, 14 en 28 februari; 7, 14, 21 en 28 maart 2017.

De cursus wordt gehouden in het kerkelijk gebouw de Schakel in Buitenpost vanaf dinsdagmiddag 17 januari van 14.00 uur tot 16.45 uur. Er zijn geen toelatingseisen, iedereen kan deelnemen ongeacht opleiding en kerkelijke richting.

Het cursusgeld bedraagt € 80,- per blok.

Inlichtingen en aanmelding bij de studieleider drs. E. Jongstra in Blije (0519-562732)

tgvvvbtp@gmail.com