Cursus 'Help! Mijn kind gebruikt'

LEEUWARDEN - Ouders die zich zorgen maken om hun gebruikende kind (alcohol, drugs of gamen) kunnen in januari in Leeuwarden de cursus 'Help! Mijn kind gebruikt' volgen.

De cursus is bestemd voor ouders/opvoeders die één of meerdere kinderen hebben waarbij problemen ontstaan door alcohol, drugs of gamen en zich hier zorgen over maken. Zij krijgen tijdens de cursus informatie over alcohol en verschillende drugs en hun effecten, waarom jongeren alcohol en drugs gebruiken, hoe de ouder/opvoeder hier mee om kan gaan en de effectenv an gokken, gamen of overmatig online zijn.

De gratis cursus bestaat uit drie avonden van 2 uur. In Leeuwarden vindt deze plaats oip de dinsdagen 10, 17 en 24 januari 2017 aan de Oostergoweg 6. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op www.vnn.nl/oudercursus.