Concert Fryslân Brass

METSLAWIER - Op 2 april om 15.00 uur geeft de kopergroep Fryslân Brass een concert in Mienskipshûs Doarpstsjerke in Metslawier.

In 1992 is de kopergroep Fryslân Brass opgericht door enkele bekende musici uit de Friese brassbandtop. De doelstelling van de oprichters was het publiek in een ontspannen sfeer te laten genieten van muziek op hoog niveau. Vanaf het eerste concert in het Groningse Bourtange werd opgetreden zonder dirigent en werd de presentatie verzorgd door de eigen leden, waardoor een beter contact met het publiek ontstond.

Een aantal leden van het ensemble hebben een professionele muziekopleiding genoten en zijn werkzaam als dirigent, muziekleraar of jurylid. Fryslân Brass heeft niet alleen in Friesland, maar ook buiten de provincie diverse concerten gegeven, onder meer in Elspeet, Leiden, Warmond, Haarlem en Aalten alsmede twee concerten in Hannover. Daarnaast heeft Fryslân Brass in 2003 een concerttour naar Wenen en Boedapest gemaakt en vervolgens in 2008 nog een concertreis naar Tsjechië. Fryslân Brass heeft inmiddels een zeer veelzijdig repertoire opgebouwd van klassieke tot moderne amusementsmuziek.

Ook de humor ontbreekt niet op het programma.

Wie zeker wil zijn van een plaats kan reserveren door een bericht te sturen naar Stichting.Doarpstjerke.metslawier@outlook.com.

Tijdens het concert is het Mienskipshûs niet open voor bezoekers aan de tentoonstelling.