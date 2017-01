Concert Adri de Boer in clubhuis ’t Fean ‘58

Adri de Boer. (Ingezonden foto)

SURHUISTERVEEN – Op vrijdagavond 20 januari vanaf 20.00 uur geeft Adri de Boer een concert in het clubhuis van ’t Fean ’58 in Surhuisterveen. Dit in het kader van de Dienstenveiling van 12 november 2016. De opbrengst komt geheel ten goede aan de verduurzaming van de Feanster zaterdagvereniging. Kaarten à € 10,00 zijn verkrijgbaar bij Japke From-Witteveen, Munnikestraat 10 in Surhuisterveen (tel. 0512-363506). Het concert is tevens de afsluiting van de Dienstenveiling.

Adri de Boer is opgegroeid in Surhuisterveen, maar woont tegenwoordig in Lippenhuizen. In zijn jeugd voetbalde hij bij ’t Fean ’58. Daarna ging hij de muziek in. De Friese troubadour heeft diverse albums achter zijn naam staan en won tweemaal het Friese songfestival Liet. Elk jaar is hij met zijn nummer ‘Soan’ vertegenwoordigd in de Fryske Top-100. Aan het 50-jarig jubileum van ’t Fean ’58 in 2008 verleende hij ook zijn medewerking. Hij verzorgde een optreden tijdens de herdenking van de overleden clubleden en schreef ook de tekst en de muziek van het clublied, dat bij de opening van het jubileumjaar werd gepresenteerd.