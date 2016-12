Charles Dickens-kerstmarkt in het centrum van Buitenpost

BUITENPOST - Op zaterdag 10 december 2016 wordt er van 14.00 tot 20.00 uur een Charles Dickens-kerstmarkt gehouden in het centrum van Buitenpost.

Op de sfeervolle kerstmarkt kunt u ruim negentig marktkramen bezoeken. Het aanbod van waren is breed: van kerstdecoraties, woonaccessoires, bloemstukken, handgemaakte teddyberen tot ambachtelijk in een houtoven gestookt brood. Daarnaast zijn er ook beoefenaars van oude ambachten aanwezig en kunt u onder andere kennismaken met Fries houtsnijwerk, Fries aardewerk, vlechten met wilgentenen en glas in lood.

In de Mariakerk kunt u genieten van optredens van koren en in de Kerkstraat kunt u genieten van de prachtige liederen van de muzikanten. Verder kunt u een bezoek brengen aan de levende kerststal of kunt u uw (klein)kinderen verrassen met een paar rondjes schaatsen op de ijsbaan.

De Charles Dickens-kerstmarkt wordt dit jaar voor de vierde keer gehouden en heeft in de voorgaande jaren vele duizenden bezoekers mogen verwelkomen. De toegang voor dit evenement is gratis. Goed bereikbaar met het openbaar vervoer.