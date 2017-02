Bodemvondstendag IJstijdenmuseum

BUITENPOST – Het IJstijdenmuseum aan de Schoolstraat 29c in Buitenpost organiseert op zaterdag 25 februari in het Tuincafé op het terrein van de Kruidhof een Bodemvondstendag.

Metaaldetectorzoekers ontmoeten, elkaar, wisselen ervaringen uit en kunnen hun vondsten kunnen laten beoordelen door deskundigen. Ook voor archeologische, fossielen, zwerfstenen, mineralen en andere bodemvondsten, zoals munten, metalen voorwerpen en aardewerk zijn deskundigen aanwezig om ze te bekijken, hoe oud het is, wat het is en welke waarde het heeft.

PAN (Portable Antiquities of the Netherlands) is aanwezig om uw vondsten te fotograferen en te determineren. Een metaaldetectorbedrijf demonstreert de nieuwste modellen metaaldetectoren en geeft demonstraties en advies.

Belangstellenden die deze dag eens willen meemaken en willen bekijken wat er zoal in de bodem wordt gevonden zijn van harte welkom. Kinderen zijn natuurlijk ook harte welkom met hun vondsten, maar moeten wel in gezelschap van een volwassene zijn.

Tijd: 10.00 tot 16.00 uur. Entree: volwassenen € 2,50 en kinderen tot en met 12 jaar gratis.