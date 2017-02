LuisterBieb app helpt eindexamenkandidaten met literatuurlijst

Bibliotheek biedt jongeren handige app voor luisterboeken

DRACHTEN - Met de gratis LuisterBieb app van de Bibliotheek kunnen eindexamenkandidaten naast lezen ook een boek luisteren. Van Jan Terlouw tot Kees van Kooten, van Tommy Wieringa tot Harry Mulisch.

De gratis LuisterBieb app van de Bibliotheek is een alternatieve en laagdrempelige manier om jongeren enthousiast te maken voor boeken en literatuur. Of ze nu sporten, met de bus reizen, hun krantenwijk lopen of in bed liggen: oortjes in en luisteren maar. Door ‘luisterend lezen’ kunnen ook niet-lezers het volledige boek leren kennen en beperken zij zich niet uitsluitend tot uittreksels of films.

Hoe werkt het?

De gratis LuisterBieb app is eenvoudig te downloaden naar tablet of smartphone. Iedereen die lid* is van de Bibliotheek heeft toegang tot alle luisterboeken. Wie geen lid is, heeft toegang tot een selectie luisterboeken. In de ‘Luisteren voor je lijst-selectie’ staan titels voor zowel het VMBO als HAVO/VWO. De luisterboeken zijn via wifi te downloaden. Hierna kan er altijd en overal geluisterd worden naar boeken van de literatuurlijst.