Trendy totaalzaak voor badkamer en keuken

Badkamerwarenhuis: “Wij bieden de klant veel mogelijkheden en advies”

SURHUISTERVEEN - Sla de inleiding van je verhaal maar over”, zegt Wietse Kuipers, eigenaar van Badkamerwarenhuis in Surhuisterveen. “Het gaat er om, dat mensen direct weten waar het bij ons om draait. Dat is klantvriendelijker. We verkopen badkamers voor iedere doelgroep, maar tegenwoordig ook keukens en vloeren.

Eén adres, je huis in één keer klaar. Badkamerwarenhuis biedt een totaalconcept: van ontwerp tot montage. “We hebben een enorme keus en volgen de nieuwste trends.”

“Wil je een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer, een nieuwe vloer én kies je voor montage door ons, dan ontvang je vier offertes. Vier gedetailleerde offertes zodat je precies weet wat je waarvoor betaalt. We kopen groot in, waardoor we het qua prijsstelling altijd winnen.”

Een jong, trendy bedrijf met webshop en showroom

Badkamerwarenhuis in Surhuisterveen is een jong bedrijf. “We bestaan al tien jaar, maar we zijn een jong bedrijf”, zegt eigenaar Wietse Kuipers. “Ons assortiment is trendy, ons verkoopteam jong. We zitten in een pand dat strak, modern en licht is. Onze service is hedendaags: alles is mogelijk, de klant staat centraal en levering vindt bijvoorbeeld ook ‘s avonds plaats.”

Een klant van Badkamerwarenhuis heeft één aanspreekpunt. Deze begeleidt de klant van A tot Z. Wietse Kuipers: “We werken met eigen monteurs. Of je nu alleen een badkamer bij ons bestelt, of ook een complete keuken en woonkamervloer, er is één monteur die alles bij u thuis kan installeren.”



Achthonderd vierkante meter showroom in Surhuisterveen

Achthonderdvierkante meter showroom vindt de klant in Surhuisterveen. Wie na zijn webshopbezoek op www.badkamerwarenhuis.nl toch liever even de materialen zelf wil vasthouden, ziet hier zijn kans. De klant kan rekenen op persoonlijk advies.

Badkamerwarenhuis verkoopt moderne meubelen in een groot aantal uiteenlopende stijlen. Kom je de showroom binnen, dan zie je eerst alle artikelen die ook op de webshop staan. De showroom toont de complete basis, van douchecabines, wastafels en kranen tot tegels. Achter in de showroom staan complete badkamer- en keukenopstellingen. Aangevuld met kleurenmonsters en paneeltjes vol handgreepjes krijgt de klant een volledig beeld van alle mogelijke variaties.

Keramische tegels lijken net echt hout

Badkamerwarenhuis heeft een groot assortiment vloeren, niet alleen voor in de badkamer. “Dat past bij onze wens om de klant te ontzorgen”, zegt Wietse Kuipers. “We leveren graag een totaalpakket.”

Grote belangstelling tonen klanten voor de keramische tegels. “We hebben ze met een hout-look, niet van echt hout te onderscheiden. Pas als je de ‘planken’ omdraait zie je dat het steen is. Een stenen vloer geleidt veel beter de warmte, belangrijk bij vloerverwarming. Leverbaar in diverse houttinten.”

Gewild zijn ook de Core Stone vloeren, beter bekend als de betonstucvloeren. “Dat lijkt op beton, maar is gemaakt van epoxy. Het is glad en waterdicht en wordt gebruikt voor zowel de vloer als de wanden in bijvoorbeeld badkamers. Het wordt veel gebruikt bij renovaties omdat het gewoon over bestaande tegels kan worden aangebracht. Het is er in diverse moderne en natuurlijke betontinten.”

Naast deze tegels van hedendaagse materialen kan het Badkamerwarenhuis alle andere soorten tegels leveren. “We hebben bijvoorbeeld ook een uitgebreide collectie VTwonen tegels.”

Onze klanten zijn starters, studenten, senioren en bouwondernemers

Onder het klantenbestand van het Badkamerwarenhuis bevinden zich vele starters. Maar ook studenten en senioren weten Badkamerwarenhuis prima te vinden. “In onze webshop en showroom vind je prijzen voor ieder budget. Je kunt bij ons terecht voor een badkamer van 1200 euro, maar voor de middenklasse hebben we ook een groot aanbod.“ Het brede aanbod trekt niet alleen particulieren, ook bouwondernemers en woningcorporaties hebben het gemak en de gunstige prijzen van Badkamerwarenhuis ontdekt.

Centraal magazijn in Utrecht

Het Badkamerwarenhuis kan zo aantrekkelijk geprijsd leveren, omdat er groot wordt ingekocht. “Ons centrale magazijn staat in Utrecht. We hebben een webshop, waarin al onze producten zijn opgenomen. Daarnaast hebben we verspreid over het land een aantal showrooms, waar dezelfde producten gezien en gevoeld kunnen worden. Eén van de showrooms staat in Surhuisterveen. Wil iemand graag kijken hoe iets thuis staat, dan is het mee krijgen van een staaltje nooit een probleem.”

Facebook als een verlengde van de showroom

Regelmatig plaatst Badkamerwarenhuis het eindresultaat van een badkamer of keuken op Facebook. Het levert direct veel reacties op. “Een klant had laatst gekozen voor een tegel uit een nieuwe serie en postte het eindresultaat op Facebook. Dezelfde dag las iemand dat en kwam naar de winkel.”

Badkamerwarenhuis ontzorgt de klanten

“Er zijn klanten die bij ons binnenkomen en niet weten waar ze moeten beginnen. Het is geweldig te zien dat ze in de loop van hun bezoek ontspannen. Je ziet dat er een last van hun schouders valt. Wij zijn geen verkopers, wij zijn adviseurs. We werken met korte lijnen. Heb ik met jou de wensen door gesproken, dan maak ik ook het 3D-ontwerp voor je van de gewenste keuken of badkamer. Ook zorg ik dat de monteur met de juiste spullen bij jou voor de deur staat”, vertelt Wietse Kuipers. “Samen met het team staan ze garant voor deze werkwijze, ook in Ede en Utrecht.”

Badkamerwarenhuis Surhuisterveen - Zoom 30, 9231 DX Surhuisterveen - 0512 - 232 008 - surhuisterveen@badkamerwarenhuis.nl. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur. Zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur. ’s Avonds op afspraak.

Gratis Geberit Toiletactie

Bij aankoop van een complete badkamer krijgt u in de maand april een Geberit–toiletset cadeau, ter waarde van 500 euro. Deze moderne toiletpot heeft bijvoorbeeld geen spoelrand (rimfree) en is voorzien van een Soft-close toiletbril.