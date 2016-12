Aquarelcursussen in Buitenpost en Dokkum

BUITENPOST - Vanaf dinsdag 10 januari gaan de aquarelcursussen van Ceruleum weer van start. De onderwerpen voor de lessen komen uit de natuur en naaste omgeving. Onderwerpen die men dagelijks om zich heen ziet, maar waar de cursist door de cursus heel anders tegen aan zal kijken.

In acht lessen wordt op een ontspannen en professionele wijze geleerd hoe een aquarel gemaakt wordt. De meest voorkomende technieken worden toegepast. Onder eigen handen zien de cursisten hun aquarel groeien tot een mooi.

Margreet Braaksma-Loonstra geeft al tien jaar aquarelcursussen. Zij heeft veel ervaring opgedaan en is illustrator. Zij illustreerde met haar aquarellen verschillende boeken. Door haar vaktechnische opleiding is ze thuis in technieken en materialen. Haar onderwijskundige achtergrond geeft haar de drive om deze kennis over te dragen. Door haar kennis en ervaring is de cursist verzekerd van een goed onderbouwde cursus.

De cursus is te volgen in Buitenpost vanaf dinsdag 10 januari, in Dokkum vanaf woensdag 11 januari en in Leeuwarden vanaf vrijdag 20 januari 2017. Meer informatie: 06-12665263.