Amsterdamse Dam kleurt rood op Internationale Vrouwendag

Chantal Heutink. (Ingezonden foto)

Internationale Vrouwendag, woensdag 8 maart, is de dag van de liefde voor de vrouw. Vrouwen bundelen ook in het centrum van Amsterdam hun female power en staan samen op voor de rechten, de vrijheid en de kansen van de vrouw. Vanaf 15.30 uur verzamelen vrouwen van, onder andere Women’s March Amsterdam zich op de Dam. Hier zullen zij op spectaculaire wijze hun statement voor World Wide Women-power maken.

Boeklancering ‘Op hoge hakken in Afrika’

Aansluitend houdt de Amsterdamse spreker, auteur en initiatiefneemster van dit evenement Chantal Heutink van 16.15 tot 18.00 uur een signeersessie bij boekhandel Scheltema ter gelegenheid van de lancering van haar boek ‘Op hoge hakken in Afrika’. Chantal Heutink is bekend als 'the lady in red dealing with the red issue.’ Een blonde zakenvrouw op hakken die alles deed voor haar ambitie. Behalve op blote voeten door het stof gaan.

Een bloedeerlijk en persoonlijk verhaal over schaamte. Misbruik. Ambitie. De trots van een Afrikaans continent. En de arrogantie van Nederland. Een taboedoorbrekend verhaal van het hoopvolle begin tot het bittere eind. En verder.

Onversneden inspiratie in haar puurste vorm

Een boek dat Chantal schreef met de intentie en ambitie om het verhaal van de meisjes en vrouwen in Kenia te delen. Om taboes te doorbreken rondom vrouwelijkheid, zelfvertrouwen en bedrijfsfalen; impact van Afrika tot in het Westen.