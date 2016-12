Alpha-avontuur met Bear Grylls

VEENKLOOSTER - De van tv bekende avonturier Bear Grylls is het gezicht van de eerste wereldwijde campagne van Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk geloof die ook in de regio Buitenpost wordt aangeboden. Wereldwijd hebben ruim 29 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd.

In Buitenpost - of eigenljk in het Landbouwmuseum in Veenklooster - gaat op 24 januari een Alpha van start. In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten gaan de deelnemers het avontuur aan om te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Ze eten samen, krijgen een inleiding over een onderwerp en praten daar in kleine gespreksgroepjes over door. De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 18.30 tot 21.30 uur in het Landbouwmuseum in Veenklooster.

In Nederland hebben ruim 250.000 mensen een Alpha gevolgd. Ben je jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom.



Bear Grylls trekt met zijn avonturen op Discovery Channel ruim 1,5 miljard kijkers. Hij heeft een paar jaar geleden zelf een Alpha gedaan en zegt daarover: "Hoe kun je een avontuurlijk leven leiden? De eerste stap is altijd het moeilijkst. Daar heb je de meeste moed voor nodig. Ik heb geleerd om niet voor die angst weg te rennen maar het gewoon te doen. Mijn christelijk geloof gaat een beetje op en neer, zoals iedere relatie. Er zijn worstelingen en twijfels, maar het bracht zo vaak licht op een donker pad, warmte op een koude berg en kracht in een uitgeput lichaam. Ik weet nog dat ik de top van de Everest opkroop en de sneeuw van mijn masker veegde om de ronding van de aarde te zien. Maar een eenvoudig geloof vinden dat mijn leven versterkt? Dat was mijn grootste avontuur."



Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie op alphacursus.nl of op de Facebookpagina van Alpha Buitenpost of neem contact op met Amo Draijer via AlphaBuitenpost@gmail.com.