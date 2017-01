Alle kinderen vaker naar buiten in 2017!

Het jaar 2017 moet het jaar worden dat alle kinderen vaker buiten gaan spelen. Dat is in ieder geval wat Jasper de Ruiter en Marieke Dijksman met hun nieuwe boek ‘Alle kinderen naar buiten’ willen bereiken. ‘Kinderen zitten steeds vaker binnen, achter de computer, PlayStation, smartphone, terwijl het zo belangrijk is voor hun ontwikkeling dat ze buiten spelen.

Lekker boomklimmen is goed voor kinderen. Ingezonden foto

Hutten bouwen, slootje springen, in de modder spelen of in bomen klimmen, welk kind wil dit nou niet? Met het buiten spelen leren kinderen problemen op te lossen, gevaren in te zien, hun creativiteit te ontwikkelen en hun fantasie te prikkelen. Allemaal eigenschappen die kinderen straks nodig hebben in hun verdere leven. Daarnaast is buiten spelen goed tegen overgewicht, zijn kinderen geconcentreerder op school en is het ook gewoon leuk.

Inspiratie

Helaas zien we steeds vaker dat ouders, leerkrachten en begeleiders in de kinderopvang/BSO niet weten wat ze met kinderen buiten moeten doen. Terwijl de natuur één grote speeltuin is, waar je gratis in mag spelen. Met het grote natuuractiviteiten boek ‘Alle kinderen naar buiten’ willen de auteurs (groot)ouders, leerkrachten, gastouders, kinderbegeleiders en verder iedereen die met kinderen werkt, inspirerende voorbeelden geven, om kinderen een ultieme natuurbeleving te geven.

Spelend leren

Het boek, met maar liefst 280 pagina’s, staat boordevol met leuke buitenactiviteiten, spannende proefjes, interessante weetjes, handige zoekkaarten en nuttige tips. Zo leren kinderen om hun eigen parfum te maken, worden ze uitgedaagd om een worm te eten, krijgen ze tips om sporen te herkennen en mogen ze in de winter op blote voeten door de sneeuw lopen. Al spelend leren de kinderen de natuur en zichzelf ontdekken.

Naar buiten

Met dit kleurrijke boek, met inspirerende foto’s, prachtige illustraties, korte teksten en vooral het complete aanbod aan buitenactiviteiten, wordt het buiten spelen, appeltje eitje. Dus neem de kinderen mee naar buiten en laat ze spelen, ontdekken en beleven.

Bij het boek hoort ook een handige site, met nog meer leuke buitentips, www.allekinderennaarbuiten.nl.