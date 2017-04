700e voorstelling acteursduo Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma

Achmea Culpa bestaat tien jaar

SINT JACOBIPAROCHIE – In café Oosthoek in Sint Jacobiparochie is het vrijdagavond 7 april drievoudig feest: het acteursduo Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma viert dat ze tien jaar samen spelen, eerst vooral in kleine café’s en soortgelijke gelegenheden. Bovendien spelen ze dan hun 700e voorstelling én hun honderdste ‘Kredyt’.

Kunstenaar Gerrit Breteler schreef voor de twee acteurs de kroegvoorstellingen Katarsis, Kredo en Krimp. Kredyt is de vierde in deze serie, die nu door Friesland toert in deze speciale setting en combinatie. Er wordt al lang niet meer alleen in café’s gespeeld, ook MFC’s, dorpshuizen, feesttenten en kerken vormen het decor.

22.000 mensen per productie

Per productie komen er z’n 22.000 toeschouwers kijken en luisteren naar de personages in café de Bûnte Bok. Gerrit en Anke zijn de kasteleins; zij ontvangen stamgasten en passanten.

Het publiek wordt via de lach en de erotiek meegenomen naar maatschappelijke kwesties waar iedereen op het platteland mee wordt geconfronteerd. Voor de diepere lagen in het stuk wordt geput uit de literatuur en de filosofie. En dat alles op rijm in het Fries!

Speciale muziek

Voor iedere productie wordt speciaal muziek gecomponeerd en opgenomen. Elke voorstelling sluit af met een slotlied. Musicus Peter van der Zwaag arrangeert de muziek van Gerrit Breteler tot een theatrale uitvoering.

Regie en grime

Het duo Bijlsma en Haaksma heeft gewerkt met de regisseurs Joop Witterman, Jan Jaap van der Wal en voor de voorstelling Kredyt met Rients Gratama. Grimeur Arjen van der Grijn staat altijd garant voor prachtig pruikenwerk en aanpassing van het uiterlijk van de personages. Een team van technici en kleedsters zorgt ervoor dat de productie altijd in topvorm is.

Reacties publiek

In die tien jaar heeft zich heel wat afgespeeld. Zieke mensen die samen met familie het bijwonen van Kredo als laatste groet aan het leven zagen, het vieren van een jubileum bij een boer thuis op de boerderij, de productie in de woonkamer. Tijdens de voorstelling kunnen dorpsbewoners gewoon plaats nemen aan de bar en meedoen met de acteurs. Na afloop gaan de acteurs altijd naar het publiek en halen verhalen en reacties op. Deze stof vormen weer de basis voor de volgende productie.