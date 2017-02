"Zet je straat te koop!" Opvallende aktie van FactorNoord Makelaars

HURDEGARYP - "Zet je straat te koop!"; Otto Minnema van FactorNoord Makelaars & Taxateurs zet met deze aktie zijn bedrijf weer opvallend op de kaart. De campagne wordt momenteel breed gepromoot in diverse media. Op Actiefonline.nl uitleg over de achtergrond en over FactorNoord Makelaars & Taxateurs.

"Wij vinden het leuk om als makelaars, een van oudsher traditioneel beroep, opvallend naar voren te komen." Aan het woord is Otto Minnema, makelaar-taxateur en eigenaar van FactorNoord Makelaars & Taxateurs in Hurdegaryp. "In onze begintijd hebben we, toen we nog in Burgum gevestigd waren, eens met een kraam op de Burgumer Merke gestaan. Ook daarmee vielen we op, mensen verwachtten dat niet. Later hebben we de trend gezet met onze oranje banners, elke week meerdere keren in Actief. Toen iedereen in kleur begon te adverteren zij we daarmee gestopt." In 2015 stond Otto paginagroot in Weekblad Actief met "lege zakken". "Ook dit was zeer opvallend; door de toenemende verkopen konden we weer nieuwe woningen in de verkoop hebben, zodoende de lege zakken".

Nu dan de campagne "Zet je straat te koop!". Minnema geeft aan dat er momenteel geflyerd wordt in Hurdegaryp en omstreken. "Omdat we daar gevestigd zijn starten we het in en rond Hurdegaryp op. Ook heeft er al een campagne op Facebook gelopen en zetten we internet in om de aktie te promoten".

Wat houdt de aktie in? Minnema zegt: "Zet uw straat te koop" kan u geld opleveren.Wij belonen uw tip met maar liefst € 200,-- als u ons een "warme" lead geeft. Een warme lead betekent, dat u er voor zorgt, dat wij in contact mogen komen met iemand die zijn of haar woning wil verkopen. U heeft er voor gezorgd dat deze persoon er van op de hoogte is dat wij hem of haar benaderen. Bij een opdracht en daarna een succesvolle verkoop van de woning zorgen wij, nadat de woning definitief aan de koper is geleverd, dat u het beloofde bedrag direct op uw rekening ontvangt".

Ook om uw sportvereniging of een goed doel te ondersteunen is deze aktie ideaal. "U mag ons doorgeven aan welk doel we het bedrag mogen doneren. Wij zorgen dat het bedrag wordt overgeschreven en u ontvangt hiervan een bevestiging".

En Otto Minnema zegt: "We doen natuurlijk niet moeilijk als u ons wilt inschakelen om uw eigen huis te verkopen. Dan ontvangt u het bedrag als korting of kunt u het doneren aan een door u te bepalen doel".

Minnema geeft aan dat we dit jaar nog meer van FactorNoord Makelaars gaan horen. "We krijgen binnenkort een gloednieuwe website en een nieuw logo. We bestaan dit jaar 10 jaar, dus dat wordt gevierd!"

Vragen? Bel of mail met Otto Minnema! (0511) 462 685, otto@factornoord.nl