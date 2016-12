Wereldwinkel Kollum bestaat 20 jaar

De Wereldwinkel Kollum bestaat 20 jaar. Dat wordt de hele maand december gevierd.

Op 13 december 1996 is de winkel ontstaan vanuit de wens van één vrouw om iets voor de medemens te doen. Vandaag is de Wereldwinkel een winkel met 32 vrijwilligers. Nog steeds met het doel dat iedereen op deze wereld een eerlijk loon moet krijgen het werk dat hij of zij verricht. Daarom verkoopt de wereldwinkel alleen maar spullen die op een eerlijke manier gemaakt zijn. Hierdoor krijgen wereldwijd mensen de kans om een bestaan op te bouwen, toegang tot scholen en medische hulp.



In de hele decembermaand kun je in de winkel de visie van kinderen van de Wegwijzer in Kollumerpomp zien op een eerlijke wereld. Zij laten zien dat we ons beter kunnen richten op het samenwerken en delen en verzorgen van onze aarde en alles wat erop leeft. Geen terrorisme en alles wat kapot maakt.



De Wereldwinkel zelf heeft veel acties in deze maand; er wordt een tas met fairtrade spullen verloot onder de mensen die ons van tweedehands kinderkleding voorzien. "We zijn met verschillende aanbiedingen aanwezig in onder andere Meckemastate en bij de Kerstmarkt op 9 december. Vergeet niet een gokje te wagen bij ons kralensnoer, dit kan u een geschenkbon ter waarde van 20 euro opleveren."



"De hele maand bent u welkom om een kopje thee of koffie te drinken in de winkel. In de week van 13 december tot en met 17 december bieden we 20 procent korting op al onze cadeauartikelen (met uitzondering van kaarten, food en kleding). De korting geldt ook voor onze populaire kerststerren en houten letters."