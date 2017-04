Vernieuwing bij Factornoord Makelaars & Taxateurs

Hurdegaryp/Dokkum - Factornoord Makelaars bestaat dit jaar 10 jaar. En dat wordt gevierd met een nieuw logo en een nieuwe website.

"We vonden het weer tijd voor vernieuwing" aldus eigenaar en makelaar/taxateur Otto Minnema. "En we zijn er erg tevreden over. U gaat het nieuwe logo onder andere terugzien op onze borden". Op de nieuwe website, met het vertrouwde adres www.factornoord.nl , is het logo al te bewonderen. "De nieuwe site is helemaal van 2017, zeer geschikt voor tablet en mobiel. Want dat zijn steeds meer de media waarop mensen een huis zoeken", aldus Minnema.

Bij Factornoord werken 3 makelaars. "We zijn een overzichtelijk bedrijf", zegt Minnema. "Onze klanten kiezen voor ons, omdat we niet tientallen woningen per makelaar verkopen. Wij kunnen hun huis dus echt aandacht geven, we weten waar we het over hebben. Bij ons zijn ze niet "een van de velen". Op de website van Factornoord kunt u bij "Referenties" lezen wat klanten zeggen. "Men waardeert dat we geen 9 tot 5-instelling hebben en snel reageren. We doen niet moeilijk over telefoontjes of afspraken op de avond of de zaterdag".

Met twee kantoren, in Hurdegaryp en in Dokkum, bestrijkt Factornoord de hele Noordoostelijke hoek van de provincie. "We verkopen woningen van Leeuwarden tot Buitenpost, van Moddergat tot Drachten. Dat is globaal ons werkgebied. We hebben een aantrekkelijk deeldienstenpakket. Daarbij doe je een deel zelf, maar met veel meer hulp van de makelaar dan bij de bekende concepten zoals Makelaarsland. Dat waarderen onze klanten, maar ook de kijkers. En die heb je tenslotte nodig om je woning te verkopen", aldus Otto Minnema.

Ook taxeren we veel. Dat doen we voor een scherp tarief, vanaf € 325,-- inclusief BTW. Een gevalideerd taxatierapport kost € 375,-- all in. En heeft u hulp nodig bij de aankoop van een woning? Dan kunt u bij ons terecht".

Interesse in wat de makelaars van Factornoord voor u kunnen betekenen? Bel dan met onze vestiging in Hurdegaryp (0511-462685) of Dokkum (0519-220708). Mailen kan naar info@factornoord.nl.