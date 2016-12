Station Frijsteat: 1500 euro voor Ronald McDonald Hoeve

BEETSTERZWAAG - De radioamateurs van Station Frijsteat hebben onlangs weer van zich doen spreken. Een paar keer per jaar draaien zij op gezette tijden hun platen, traditiegetrouw voor een goed doel. Deze keer koos het team van Station Frijsteat voor de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag.

De twee zendweekeinden die dit jaar zijn georganiseerd, werden door sponsors en donateurs royaal gesteund. En dus mocht Marc Stallinga, ‘general manager’ van de Ronald McDonald Hoeve, onlangs een cheque van € 1.500 in ontvangst nemen.



Vanuit de Hoeve worden er plannen gemaakt voor het verder inrichten en optimaliseren van de binnen- en buitenruimte voor de gasten, die het hele jaar door worden verwelkomd. Ook deze donatie zal hiervoor mede worden gebruikt.



Vakantie vieren

In de Ronald McDonald Hoeve kunnen kinderen en jongeren die lichamelijk/meervoudig beperkt of ernstig/langdurig ziek zijn, samen met hun ouders, broertjes en zusjes of vrienden onbeperkt vakantie vieren. De Ronald McDonald Hoeve krijgt geen subsidie en is afhankelijk van sponsoring, donaties en opbrengsten uit acties.