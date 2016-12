Pop-upstore in Kollum

KOLLUM - De Voorstraat in Kollum is tijdelijk een winkel rijker. Tot de kerst

vindt het winkelend publiek op nummer 120 een pop-upshop, met kinderkleding en interieuraccessoires.

Vijf webwinkels grepen de kans het pand de decembermaand te vullen. Er is

kinderkleding van hoge kwaliteit van Minipop en Mint&Cloud en sfeervolle

interieuraccessoires van Van Wini, Studio Jong en Arty Animals. De

winkel is tot de kerst elke vrijdag en zaterdag geopend.

Het pand aan de Voorstraat stond vijf jaar leeg. Velen lopen

dan ook in eerste instantie voorbij, waarna ze een paar stappen

achteruit doen, om dan vol verbazing te roepen dat er 'opeens' een

winkeltje zit. De eerste reacties op de pop-upshop zijn ontzettend

positief en de vraag of er wordt overwogen ook na de kerst door te gaan,

wordt regelmatig gesteld. Toch zijn de winkeliers het daar wel over

eens, ze blijven op het web zichtbaar, maar verdwijnen straks weer uit

de winkelstraat.

Vijf webshops

Het initiatief voor de pop-upshop komt van Wini Bergsma (Van Wini) en

Jantina en Atsje de Vries (Minipop). Zij kregen de kans om met hun

spullen een maand lang het winkelpand aan de Voorstraat te vullen. Omdat

er ruimte over was, vroegen ze op sociale media wie mee wilde doen. Dat

leverde een aantal leuke reacties op. Ze kozen drie partners: Studio

Jong, Arty Animals en Mint&Cloud.

Scandinavische kinderkleding en sfeervolle woonaccessoires

Minipop is een webwinkel met Scandinavische kinderkleding van hoge

kwaliteit. Het bedrijf is in augustus van dit jaar gestart en stuurt

vanuit Kollum pakketjes kleding naar klanten in heel Nederland en

inmiddels ook naar het buitenland. In de pop-upshop verkoopt Minipop de

herfst- en wintercollectie tegen aantrekkelijke kortingen. Van Wini is

het gloednieuwe bedrijf van Wini Bergsma. Zij specialiseert zich in

sfeervolle interieuraccessoires en kerstartikelen: hangers voor in de

boom, mooie kaarsen, servies, lampen en kerststerren.

Muurstickers ontwerpen

De tijdelijke winkel is elke vrijdag (9.30 tot 21.00 uur) en zaterdag

(9.30 tot 17.00 uur) open. Natuurlijk ook tijdens de kerstmarkt, aanstaande

vrijdag. Dan komt partner Studio Jong uit Buitenpost live in de winkel

stickers ontwerpen en maken. Bezoekers kunnen muur- of raamstickers naar

wens en op maat laten maken en direct mee naar huis nemen.