Op zoek naar bedrijfsruimte? Noordersingel 13A in Burgum

Burgum - Zoekt u ruimte in Burgum voor uw praktijk of kantoor? Aan de Noordersingel 13A bieden we namens de eigenaren een bedrijfsruimte te huur aan.

Het gebouw is gelegen naast de woning van de eigenaren, maar wel geheel zelfstandig te gebruiken. Het geheel is te bereiken via een oprit. Het heeft een eigen opgang, hal met keukentje, wachtkamer, toilet en kantoorruimte. Het gebouw is geheel gestoffeerd. Een net geheel op een centrale locatie, gelegen aan de overzijde van het winkelcentrum en vlakbij Poiesz. Verhuurbare vloeroppervlakte is circa 37 m2.

De huurprijs is € 375,--per maand, dit is inclusief BTW en wekelijkse schoonmaak.

Kortom, zoekt u een leuke locatie voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Otto Minnema van FactorNoord Makelaars en Taxateurs in Hurdegaryp (tel.: 0511-462685).