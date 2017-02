Hier wil je wonen: Noarderein 23, Tytsjerk

Het is heerlijk wonen in dit sfeervolle huis aan Noarderein 23 te Tytsjerk! Veel lichtinval, ruimte en een prachtig uitzicht over de voorzijde. Modern maar toch met de sfeer van weleer in deze voormalige stationsrestauratie van Tytsjerk. Dit huis is geheel gemoderniseerd en bouwkundig verbeterd. Energiezuinig door toepassing van lage temperatuurverwarming en zonnecollectoren. De woning is ruim, evenals het perceel van 383 m2. Er is een dubbele garage van bijna 30 m2. Een top onderhouden woning op prima stand, vlakbij de stad Leeuwarden gelegen, in een gezellig dorp met o.a. een basisschool. Kom eens een kijkje nemen!

Deze geheel gemoderniseerde en verbeterde woning heeft een woonoppervlakte van 130 m2, een perceelgrootte van 383 m2. Er is dus veel ruimte! De vraagprijs is € 225.000,-- k.k. Hieronder de indeling en bijzonderheden van deze woning.



Indeling

Via de hal met vernieuwde meterkast betreedt u de ruime woonkamer met trapkast en de moderne open keuken in hoekopstelling. De keuken is voorzien van alle gangbare inbouwapparatuur. De woonkamer is door de grote ramen licht! Aan de achterzijde van de woning bevindt zich de bijkeuken met o.a. het moderne toilet (tevens voorzien van urinoir) en een zij- en achterentree.

Eerste verdieping

De verdieping is voorzien van een airco-installatie op de overloop zodat het in de zomer heerlijk koel blijft. Op de verdieping treft u naast de overloop en de drie slaapkamers de moderne badkamer aan. Deze is voorzien van een ligbad, douchecabine, een extra brede wastafel en 2e toilet.

Tuin

Aan de voorzijde beschikt de woning over een kleine tuin. Aan de zijkant ligt een grote oprit naar de dubbele garage. De garage is van steen gebouwd en meet bijna 30 m2. Deze is voorzien van een dubbele deur waarvan een electrisch. De achtertuin is voorzien van een gazon en terrassen en is zonnig.

Bijzonderheden

Deze woning is met name in de periode 2006-2007, maar ook daarna, geheel gemoderniseerd en bouwkundig verbeterd. Een opsomming van alle vernieuwingen:

- Vloeren en balken;

- Leidingwerk;

- Electriciteitsvoorziening;

- Riolering;

- Radiatoren (lage temperatuurverwarming, waarmee het verbruik van de huidige bewoners slechts 1000 m3 gas per jaar is!);

- Tussenwanden en plafonds geisoleerd;

- Plaatsing airco 1e etage;

- Zolderdak;

- Kozijnen grotendeels;

- Geheel geisoleerd;

- Keuken, badkamer en toilet;

- CV-ketel (2008);

- Dakpannen en dakbedekking (2012);

- Voegwerk buitenmuren (2014);

- Terrassen (2014)

- Voorzien van 9 zonnepanelen (2015);

- Markiezen (2015);

- Bestrating oprit (2016).

Kortom: een moderne woning in een klassiek jasje, energiezuinig en op mooie stand. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Otto Minnema van FactorNoord Makelaars & Taxateurs in Hurdegaryp (tel. 0511-462685).

Kijk ook eens op www.factornoord.nl voor meer foto's. Kijk ook eens op de Facebook-pagina van FactorNoord Makelaars & Taxateurs: www.facebook.com/Factornoord.hurdegaryp. Liken mag!