Het kopen van een appartement

DOKKUM – HURDEGARYP Het kopen van een huis is een hele klus. Weet u waar u moet beginnen? Als u vragen heeft is er een oplossing: u kunt een afspraak maken met de makelaars van FactorNoord. In een uurtje tijd bent u op de hoogte van alles wat er komt kijken bij het kopen van een huis. Dat doen we gratis, service van de zaak! Via Actief Online.nl houden wij u geregeld op de hoogte van belangrijke zaken over de woningmarkt en het kopen of verkopen van een woning in het bijzonder. Deze keer vertelt Willem Dijkstra, registermakelaar-taxateur bij FactorNoord Makelaars en tevens aankoopadviseur, vertelt u waar u op moet letten bij het kopen van een appartement. Want een appartement is een bijzondere onroerende zaak!

Het appartementsrecht

Bij het kopen van een woning die onderdeel is van een groter gebouw, koopt u een zogenoemd appartementsrecht. Dat betekent dat u juridisch eigenlijk twee dingen aanschaft: een stukje mede-eigendom van het hele gebouw en het recht om uw woning te mogen gebruiken. U bent samen met alle andere appartementsbewoners eigenaar van het hele gebouw. Er gelden ook regels waar alle eigenaren zich aan moeten houden. Een appartementsrecht ontstaat door een gebouw onder te verdelen in kleinere gebruiksruimten. Juridisch heet dat: splitsing in appartementsrechten. De notaris maakt een zogenoemde splitsingsakte op. Een van de belangrijkste onderdelen hiervan is het reglement van splitsing. Hierin staan gedragsregels voor eigenaren en bewoners. Voor gemeenschappelijke ruimtes bevat het reglement een aantal gebruiksbepalingen. Ook wordt er gesproken over de verplichte financiële bijdrage in gemeenschappelijke onderhouds- en gebruikskosten. Over het algemeen moeten alle appartementseigenaren meebetalen aan de gemeenschappelijke kosten. Dit gebeurt via de servicekosten.



De Vereniging van Eigenaren

Iedere appartementseigenaar is verplicht lid te worden van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren. De VvE bestaat uit een bestuur en een ledenvergadering. Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, zoals bijvoorbeeld het onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke installaties. In de ledenvergadering worden hierover besluiten genomen, maar de ledenvergadering besluit ook wat er moet gebeuren als er bijvoorbeeld overlast is van een bewoner. Voor een besluit is een meerderheid van stemmen nodig. De ledenvergadering keurt ook de uitgaven van het afgelopen boekjaar goed en stelt een begroting vast. Voor het onderhoud wordt over het algemeen een meerjarenbegroting opgesteld, zodat duidelijk is wanneer welk onderhoud plaatsvindt. Bij het kopen van een appartement is het belangrijk deze informatie op te vragen. U kunt dan de financiele positie van de VvE beoordelen en u krijgt een indruk van hoe bepaalde zaken geregeld zijn. Een goede, actieve Vereniging van Eigenaren is van het grootste belang!



De servicekosten

Servicekosten bevatten soms verschillende elementen. Daarom is het belangrijk na te vragen wat er wel en niet onder valt. Als appartementseigenaar betaalt u via de servicekosten een bijdrage voor onderhoud, schoonmaak en verzekering van het gebouw. In een appartementengebouw is vaak een lift aanwezig; de kosten van gebruik, onderhoud en keuring van de lift worden in de servicekosten opgenomen. Soms zijn ook de verwarmingskosten gemeenschappelijk. Als het nodig is de servicekosten te verhogen of een extra bijdrage te betalen neemt de ledenvergadering dit besluit.



Tot slot

U ziet dat bij het kopen van een appartement heel andere aspecten aan de orde komen dan bij het kopen van een "gewone" woning. Laat u goed informeren, vraag om informatie. Twijfelt u? U kunt ons altijd bellen. Onze vestiging in Dokkum is bereikbaar via het telefoonnummer (0519) 220 708. Ons kantoor in Hurdegaryp kunt u bereiken via het nummer (0511) 462 685. Onze website is www.factornoord.nl.



Willem Dijkstra,

Registermakelaar-taxateur bij FactorNoord Makelaars & Taxateurs