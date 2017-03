Finalisten Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar bekend.

DRACHTEN - De finalisten van de Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar (VFO) zijn bekend. Woensdag 1 maart streden zes genomineerde ondernemingen voor een finaleplaats. De finalisten zijn Bouwbedrijf Lont uit Sint Annaparochie, Probo uit Dokkum en Van Vuuren uit Grou. In de aanloop naar de finale op dinsdag 4 april bezoekt de jury de drie bedrijven voor een verdieping in de bedrijfsvoering, het product, de markt en de mensen die er werken. De jury bestaat uit ondernemer Thecla Bodewes, ondernemer Jetze Botma, ondernemer en winnaar van vorig jaar Emile Stuy en staat onder leiding van gedeputeerde Sander de Rouwe. De finale vindt plaats in het ‘actiecentrum’ van Kijlstra Personenvervoer en Ambulancegroep Fryslân.